به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور شایقی، فاطمه معتمد آریا و پگاه آهنگرانی بازیگران و رضا درستکار منتقد سینما برگزار می‌شود.

"خواب زمستانی" دهمین فیلم شایقی بر اساس فیلمنامه اصغر عبداللهی و کارگردان ساخته شده و داستان زندگی مشترک سه خواهر و درگیری آنها با مشکلات روزمره و شخصی است. فاطمه معتمدآریا، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، پگاه آهنگرانی، شاهرخ فروتنیان، کورش تهامی، فرشید منافی و عمار تفتی بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. علاقمندان می‌توانند برای حضور در این جلسه به خیابان شریعتی، خیابان جلفا، خیابان ارسباران، فرهنگسرای هنر مراجعه کنند یا با شماره 20-22872818 تماس بگیرند.