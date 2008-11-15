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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

"خواب زمستانی" به فرهنگسرای هنر می‌آید

"خواب زمستانی" به فرهنگسرای هنر می‌آید

فیلم سینمایی "خواب زمستانی" ساخته سیامک شایقی یکشنبه 26 آبان ساعت 17 با حضور عوامل در فرهنگسرای هنر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور شایقی، فاطمه معتمد آریا و پگاه آهنگرانی بازیگران و رضا درستکار منتقد سینما برگزار می‌شود.

"خواب زمستانی" دهمین فیلم شایقی بر اساس فیلمنامه اصغر عبداللهی و کارگردان ساخته شده و داستان زندگی مشترک سه خواهر و درگیری آنها با مشکلات روزمره و شخصی است. فاطمه معتمدآریا، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، پگاه آهنگرانی، شاهرخ فروتنیان، کورش تهامی، فرشید منافی و عمار تفتی بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. علاقمندان می‌توانند برای حضور در این جلسه به خیابان شریعتی، خیابان جلفا، خیابان ارسباران، فرهنگسرای هنر مراجعه کنند یا با شماره 20-22872818 تماس بگیرند.

کد مطلب 783502

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