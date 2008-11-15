اعتراض رادیولوژیستها به انجام سونوگرافی از سوی متخصصین دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، این دستیاران رادیولوژی که امروز در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت تجمع کرده بودند در نامه ‌ای به وزیر بهداشت اعلام کردند: ما معتقدیم که تنها قانون صحیح و قابل اجرا که باعث ایجاد تعامل صحیح بین متخصصان کلینیک و پاراکلینیک در زمینه رادیولوژی می ‌شود ممنوعیت وجود دستگاه سونوگرافی به هر بهانه ای در مطب متخصصان سایر رشته‌ ها است.

دستیاران رادیولوژی در این نامه عنوان داشته اند که خواستاریم ضمن صدور دستور صریح حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کارهای مرتبط با این زمینه را در هر شورایی که مسئولیت انجام این خطیر بر عهده آن است و وجود نمایندگان دستیاران رادیولوژی سراسر کشور در آن ضروری است فراهم کند، در غیر این صورت پس از پایان این دوره از انجام هر گونه فعالیت دستیاری در بخشها (شامل کشیک های بیمارستانی) معذوریم و خواستار تغییر رشته می‌ شویم.

این دستیاران معترض، قانون فعلی را قانونی ناقص دانستند و اعلام کردند: انجام سونوگرافی توسط دیگر متخصصان در شرایطی است که متخصصان رشته رادیولوژی به تعداد کافی در کشور موجود نباشد اما اجرای آن در حال حاضر نه تنها ضروری نمی‌باشد که با توجه به صدمات جبران ناپذیر به بدنه رشته رادیولوژی کشور و بار مالی وارده به سیستم درمانی نظام سلامت، ادامه اجرای قانون را در راستای مصالح سیستم درمانی و آموزشی کشور به پیش نخواهد برد.