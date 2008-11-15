توحیدی در نشست تخصصی انجمن بازیگران

به گزارش خبرگزاری مهر، این یازدهمین نشست تخصصی انجمن بازیگران است که با سخنرانی توحیدی محقق، مدرس و نویسنده سینما و تلویزیون ایران با موضوع "رابطه متن و بازیگر" برگزار می‌شود.

توحیدی رئیس انجمن فیلمنامه‌نویسان خانه سینما است و "مرد عوضی"، "دنیا"، "توکیو بدون توقف"، "مربای شیرین"، "گاهی به آسمان نگاه کن"، "پاداش سکوت"، "پرونده هاوانا"، "هفت و پنج دقیقه"، "یک مشت پر عقاب" و... را در کارنامه دارد.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به خیابان انقلاب، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، خانه سینما، سالن اجتماعات مراجعه کنند یا با شماره 77529798 تماس بگیرند.