توضیحات پرویز پیرامون حذف کتابهای ایرانی از نمایشگاه فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن پرویز با اعلام این مطلب افزود: در این نمایشگاه و برخی نمایشگاههای دیگر اروپا، آزادی بیان برای گفتن بعضی حرفها وجود دارد ولی حرفهای دیگری را که با سیاستهای برخی دولتها سازگار نیست اساسا نمی توان بر زبان آورد. همین موضوع گاهی به طور کامل خود را نشان داده و مشکل ساز می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال ممکن است در یکی از غرفه‌ها به طور آشکار و با تبلیغ فراوان تمامیت ارضی چند کشور مورد سئوال قرار گیرد و نقشه‌های پذیرفته شده بین المللی به صورت جابجا شده در معرض دید گذاشته و برای آن تبلیغ شود و کسی از مسئولان نمایشگاهها معترض آن نشود اما از سوی دیگر عرضه برخی کتابها و بیان برخی نظرات بلافاصله با واکنش مسئولان نمایشگاه مواجه شود.

پرویز اظهار داشت: این سیاستهای دوگانه در کنار شعار آزادی، بیان و متهم کردن دیگران به اتهاماتی که دیده‌ایم و شنیده‌ایم نشانه آشکاری از شعاری بودن صرف موضوع نبود سانسور و آزادی بیان است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در کنار این همه ساله چند ناشر خاص با گرایشات مشخص مهمان نمایشگاه هستند و هیچوقت جای خود را به دیگران نمی دهند. البته ما از حضور رایگان و بدون هزینه مادی ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت استقبال می‌کنیم.

پرویز خاطرنشان کرد: نحوه انتخاب این ناشران چگونه است و با چه ملاک و معیاری چند نفر از بین چند هزار نفر انتخاب می شوند؟ چرا این امکان برای ناشران بیشتر و یا جدیدتری فراهم نمی شود و همه ساله افراد ثابتی مهمان نمایشگاه فوق هستند؟ چرا این امکان برای هیچ ناشر همراه با مردم ایران فراهم نیست؟ یا اگر ناشری مدافع انقلاب اسلامی مردم ایران باشد می توان مهمان نمایشگاه فرانکفورت شود و از غرفه و پذیرایی رایگان برخوردار باشند؟

وی ادامه داد: آیا همان ناشرانی که مد نظر نمایشگاه هستند و گاهی بین آنها افراد دلسوز و منطقی و میهن پرست دیده می‌شود اگر بخواهند کتابهایی را عرضه کنند که از آرمانهای مردم ایران سخن می گویند باز هم سال دیگر می توانند از مهمان نوازی ایشان برخوردار باشند؟ این عدم شفافیت آزار دهنده است.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: قطعا این معاونت جلساتی را با تمامی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از نمایشگاه فرانکفورت برگزار خواهد کرد و نقاط مثبت و منفی این نمایشگاه را جمع بندی کرده و در اختیار عموم قرار می دهد. به این ترتیب از نقاط مثبت آن باید درس گرفته و نقاط منفی نشان می‌دهد که هیچ نمایشگاهی بی عیب و نقص نیست.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برپاست.