  1. استانها
  2. تهران
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۶

کسب چهار مدال نقره توسط مخترعان کرجی در مسابقات کویت

کسب چهار مدال نقره توسط مخترعان کرجی در مسابقات کویت

کرج - خبرگزاری مهر: تیم مخترعان کرجی در مسابقات اختراعات در کویت چهار مدال نقره کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر  در کرج در مسابقات اختراعات در کویت پنج تن ازمخترعان کرجی، چهار اثر علمی ارائه کردند که به مدال دست یافتند.

اشرف احمدی و محمود اسماعیلی به طور مشترک با ارائه دستگاه تصفیه دود سیگار، آرش خداجویی با اختراع دستگاه کنترل از راه دور خودروهای سنگین، بیژن نصیری اعظم با ارائه تابلو تبلیغاتی چندبعدی و حسن غلامی با ساخت موتورسیکلت آبی خاکی از کرج در این مسابقات شرکت کردند.

موفقیت مخترعان کرجی در عرصه های ملی و بین المللی بیانگر بالا بودن تواتمندیهای علمی و خلاقیت آنان است.

در مسابقات کشور کویت تیم مخترعان جمهوری اسلامی ایران با کسب بیشترین امتیاز مقام اول جهان در این دوره از مسابقات را کسب کرد.

کد مطلب 783513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها