بهترین راه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توجه به حوزه فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نادر منتظریان عصر امروز در نشست کارگروه بانوان استان، گفت: ایجاد بانک آمار و اطلاعاتی از همه آسیبهای اجتماعی ملی و بومی که متوجه استان است، ضروری است تا بر اساس آن برای پیشگیری، مقابله و درمان این آسیب ها برنامه ریزی و اولویت بندی انجام پذیرد.

وی نقش حوزه بانوان را در کاهش آسیبهای اجتماعی و تشکیل بانک اطلاعاتی مهم دانست و افزود: با توجه به اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی متوجه خانواده و بانوان در جامعه است، ضرورت دارد، برنامه هایی که در این حوزه اجرا می شوند در راستای تقویت باورهای دینی و بیداری و آگاهی بخشی بانوان به آسیبها و معضلات اجتماعی باشد.

منتظریان بیان کرد: در هر جایی که احساس شود آسیب بیشتری وجود دارد، باید با جدیت بررسی کرد و ریشه آسیبها را شناسایی و نسبت به کاهش آن برنامه ریزی کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان نیز یکپارچگی و هماهنگی در سیاستها و خط مشهای کلی دستگاههای فرهنگی برای شناسایی و پیشگیری آسیبهای اجتماعی در خانواده و حوزه بانوان را ضروری دانست و گفت: برای پیشگیری و مقابله با این آسیب ها باید برنامه ها و راهکارهایی متناسب با میزان آسیبها در هر منطقه ارائه گردد.

ناهید جلیل پور، شناسایی مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده در بخشهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کاهش نابرابریهای جنسیتی و فراهم کردن زمینه برای مشارکت همه جانبه بانوان در همه عرصه ها را از وظایف مهم کارگروه بانوان و خانواده استان بیان کرد.

جلیل پور یاد آور شد: بسیاری از شاخصهای مختلف در حوزه بانوان و خانواده در سطح استان، همپای توسعه سایر بخشها رشد امیدوارکننده ای داشته است اما متاسفانه در بحث طلاق رشد منفی 8/4درصدی داشته ایم.

وی یک از راههای مقابله با این پدیده شوم را بالا برن سطح آگاهیهای دینی و معنوی، کاهش خشم و افزایش خویشتن داری، ارتقاء سطح مهارتهای زندگی و ایجاد فرصت اشتغال زوجین عنوان کرد.