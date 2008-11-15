سن بازیکنان حاضر در جام جهانی نوجوانان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تصمیم گیری پیشین فیفا، تیم‌های شرکت کننده در مرحله انتخابی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان قاره‌های مختلف جهان، از بازیکنان متولد 01/01/1990 به بالا استفاده کردند اما در اولین تصمیم گیری این نهاد بین المللی، سن بازیکنان حاضر در مرحله نهایی این مسابقات 10 ماه کاهش یافت.

بر این اساس تیم‌های حاضر در مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان قاره های مختلف جهان، برای انتخاب بازیکن جدید باید از نفرات متولد 01/10/1990 به بالا استفاده می کردند اما این امتیاز به تیم‌های حاضر در آن مسابقات داده شد که از بازیکنان مرحله نخست خود بدون احتساب شرایط سنی استفاده کنند.

اما در تصمیم‌گیری نهایی فدراسیون جهانی فوتبال که امروز بصورت رسمی به فدراسیون فوتبال کشورمان ابلاغ شد، تمام تیم‌های شرکت کننده در مسابقات فوتبال جام جهانی 2009 نیجریه می توانند از بازیکنان متولد 01/01/1990 به بالا استفاده کند.

این تصمیم با توجه به درخواست بیشمار مدیران و مربیان تیم‌های نوجوانان راه یافته به مسابقات جام جهانی نوجوانان و همچنین برای جذابیت بیشتر این رقابت‌ها اتخاذ شد.