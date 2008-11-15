"روزگار قریب" در سالن مجاور خبرنگاران تقدیر شد!

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز از دفتر حوزه اطلاعرسانی ریاست سازمان صدا و سیما با خبرگزاری مهر تماس گرفته شد و برای حضور در مراسم تقدیر رئیس سازمان از عوامل مجموعه تلویزیونی "روزگار قریب" ساخته کیانوش عیاری از آنان دعوت به عمل آمد.
خبرنگاران طبق تاکید دعوتکنندگان برنامه ساعت 14:30 به مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما رفتند، اما مسئول حراست صدا و سیما به خبرنگاران گفت که فقط فهرست عوامل مجموعه در اختیار وی قرار گرفته و اجازه ندارد غیر از این فهرست فرد دیگری را داخل راه دهد.
خبرنگاران پس از مدتی انتظار وارد سالن شدند، اما به محض ورود آنها به سالن اعلام شد کسی غیر از عوامل "روزگار قریب" حق ندارد داخل سالن باشد. یکی از مسئولان خبرنگاران را راهی اتاق کنار سالن مذاکرات کرد و گفت آنها در این اتاق با استفاده از ویدئوپروجکشن مشکل صدا و تصویر نخواهند داشت و میتوانند مراسم را پوشش بدهند.
اگر صدا و سیما به حضور مستقیم خبرنگاران در برنامههای خود علاقه ندارد، نفس دعوت از رسانهها برای این مراسم بدون معنی است. چندی پیش هم در مراسم تقدیر از برنامههای موفق ماه رمضان تنها یک خبرگزاری دعوت شده بود که نارضایتی دیگران را در پی داشت و جلسه ضرغامی با فیلمنامهنویسان هم بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
تاکید اخیر رئیس سازمان صدا و سیما در همایش چهرههای ماندگار روی آزاداندیشی با نحوه برخورد این سازمان با دیگر رسانهها که لقب "رسانه ملی" را یدک نمیکشند، جای ابهام و پرسش دارد و امید میرود این پرسش یکروز پاسخی درخور بگیرد.
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