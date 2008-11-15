10 تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشف این میزان مواد مخدر در مقایسه با سال قبل 24درصد رشد یافته است که نشان از موفقیت ماموران نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر دارد.

وی تصریح کرد: از این مقدار 9 تن و 475 کیلوگرم هروئین، 736 کیلوگرم حشیش و مابقی سایر مواد مخدر بوده است.

سرهنگ شاکری افزود: 9 نفر قاچاقچی و شرور در جریان کشف این میزان مواد مخدر کشته و یک قاچاقچی و 651متهم نیز دستگیر شده اند.

وی با اشاره به کشف 8 قبضه سلاح غیر مجاز عنوان کرد: در این مدت 75 خودرو و هفت دستگاه موتور سیکلت از قاچاقچیان کشف شده است.

