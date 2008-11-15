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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

10 تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

10 تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از کشف 10تن انواع مواد مخدر طی ماه گذشته در استان کرمان خبر داد.

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کشف این میزان مواد مخدر در مقایسه با سال قبل 24درصد رشد یافته است که نشان از موفقیت ماموران نیروی انتظامی در کشف مواد مخدر دارد.

وی تصریح کرد: از این مقدار 9 تن و 475 کیلوگرم هروئین، 736 کیلوگرم حشیش و مابقی سایر مواد مخدر بوده است.

سرهنگ شاکری افزود: 9 نفر قاچاقچی و شرور در جریان کشف این میزان مواد مخدر کشته و یک قاچاقچی و 651متهم نیز دستگیر شده اند.

وی با اشاره به کشف 8 قبضه سلاح غیر مجاز عنوان کرد: در این مدت 75 خودرو و هفت دستگاه موتور سیکلت از قاچاقچیان کشف شده است.

کد مطلب 783530

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