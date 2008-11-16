نمره محصولی در جهاد اصغر 20 است

محمدکریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فضای فعلی مجلس در آستانه رای اعتماد به وزارت صادق محصولی،‌ وزیر پیشنهادی کشور افزود :آقای محصولی انصافا از افراد ارزشی و استخوان خرد کرده انقلاب و نظام است و خودش را فدایی انقلاب می داند.

نماینده مردم فردوس افزود: محصولی از قهرمانان ناشناخته دفاع مقدس و شهید زنده است . او در جهاد اصغر نمره اش بیست است ، اما در جهاد اکبر معلوم نیست چه نمره ایی گرفته است و همین باعث بروز برخی ابهامات شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محصولی توان اداره وزارت کشور را دارد اما باید مسئله ثروت خودش را حل کند،‌ چون طبق توصیه امام(ره) نباید مسئولیت های کلان را به سرمایه دارها و افراد ثروتمتند سپرد،‌ پول جمع کردن برای یک فرد مومن قابل قبول نیست و باید مثل حضرت خدیجه(س) ثروت خویش را صرف اسلام کرد.

عابدی با اشاره به جو عمومی مجلس در قبال محصولی گفت: هنوز یک رویکرد قاطع در قبال محصولی شکل نگرفته است و همه چیز بستگی به جلسه فراکسیون اکثریت با وی دارد و اگر محصولی بتواند به سئوالات و ابهامات فراکسیون اصولگرایان پاسخ بدهد،‌می توان انتظار داشت که وی رای بیاورد.