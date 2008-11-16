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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

عابدی در گفتگو با مهر:

نمره محصولی در جهاد اصغر 20 است

نمره محصولی در جهاد اصغر 20 است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سوابق محصولی در دوران جنگ و انقلاب گفت: توصیه ام به آقای محصولی این است که 5 میلیارد تومان از ثروتش را نگه دارد و بقیه را صرف امور خیریه کند.

 محمدکریم عابدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فضای فعلی مجلس در آستانه رای اعتماد به وزارت صادق محصولی،‌ وزیر پیشنهادی کشور افزود :آقای محصولی انصافا از افراد ارزشی و استخوان خرد کرده انقلاب و نظام است و خودش را فدایی انقلاب می داند.

نماینده مردم فردوس افزود: محصولی از قهرمانان ناشناخته دفاع مقدس و شهید زنده است . او در جهاد اصغر نمره اش بیست است ، اما در جهاد اکبر معلوم نیست چه نمره ایی گرفته است و همین باعث بروز برخی ابهامات شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محصولی توان اداره وزارت کشور را دارد اما باید مسئله ثروت خودش را حل کند،‌ چون طبق توصیه امام(ره) نباید مسئولیت های کلان را به سرمایه دارها و افراد ثروتمتند سپرد،‌ پول جمع کردن برای یک فرد مومن قابل قبول نیست و باید مثل حضرت خدیجه(س) ثروت خویش را صرف اسلام کرد.

عابدی با اشاره به جو عمومی مجلس در قبال محصولی گفت: هنوز یک رویکرد قاطع در قبال محصولی شکل نگرفته است و همه چیز بستگی به جلسه فراکسیون اکثریت با وی دارد و اگر محصولی بتواند به سئوالات و ابهامات فراکسیون اصولگرایان پاسخ بدهد،‌می توان انتظار داشت که وی رای بیاورد.

کد مطلب 783531

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