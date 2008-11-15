عنایت در کمیته تدوین آیین نامه داورانAFC / برنامه ریزی برای داوران

به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی که روز 23 نوامبر (3 آذر ماه) در شهر شانگهای چین و با حضور 8 تن از اعضای کمیته داوران AFC برگزارخواهد شد، آئین نامه کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از بازنگری تدوین می شود.

همچنین در این گردهمایی با توجه به نامگذاری سال 2009 از سوی AFC به عنوان سال داوران آسیا، برنامه های ویژه سال جاری میلادی برای داوران فوتبال آسیا بررسی و تصویب می شود.

از سوی کشورمان مسعود عنایت رئیس کمیته داوران و مدرس و ناظر داوری AFC برای شرکت در این گردهمایی به چین دعوت شده است که وی به همین منظور روز اول آذر ماه راهی این کشور خواهد شد.