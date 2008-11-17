تعرفه ها کمر "امیر اعلم" را شکست / نتیجه خودگردانی همین است!

دکتر جلال رضایی که حضورش در این بیمارستان به 12 سال قبل باز می گردد در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلات بیمارستان قدیمی امیراعلم پرداخت. وی با اشاره به اینکه بیمارستان امیراعلم هر روز پذیرای صدها بیمار است که اغلب آنها از شهرهای کوچک می آیند اظهارداشت: این بیمارستان آخر دنیای بیمارانی است که از جاهای دیگر جواب می شوند و اینجا را انتخاب می کنند.

این جراح عمومی گفت: متاسفانه این بیماران شبها در نوبت پذیرش می مانند و شلوغی بیمارستان باعث می شود که بعضی اوقات برای یک عمل جراحی سه ماه تا چهار ماه در نوبت بمانند و بعضا تا یکسال هم برای بعضی عمل های جراحی مثل لوزه در انتظار می مانند.





بیمارستان امیراعلم که یکی از قدیمیترین بیمارستانهای آموزشی تهران است در سال 1293 شمسی تاسیس شد و تا سال 1319 یکی از موسسات تابع وزارت بهداری آن زمان بود. گرچه بالا بودن عمر این بیمارستان کمکی در بهتر شدن حال و روز فعلی آن نکرده است و این بیمارستان از مشکلات عدیده رنج می برد که یکی از اصلی ترین آنها ازدحام بسیار بیماران در نوبت درمان است.

رضایی در مورد علت ازدحام بیش از ظرفیت بیمارستان امیراعلم افزود: به رغم اینکه بیمارستان از امکانات و فضای فیزیکی مناسبی برخوردار نیست اما به جهت اینکه بیمارستان خوشنامی هستیم بیماران دوست دارند در اینجا درمان شوند.

رئیس بیمارستان امیراعلم در مورد آسانسور خراب یکی از بخشها که باعث شده پرسنل مربوطه بیماران را از طریق پله ها به اتاقهای عمل انتقال دهند با تشبیه این بیمارستان به کشتی خرابی که او ناخدای آن است گفت: ما باید بیماران خودمان را هر طور شده به ساحل سلامت برسانیم و نمی توانیم به خاطر خرابی یک آسانسور بیمارستان را تعطیل کنیم چون ضرر آن به مراتب بیشتر از منفعت آن خواهد بود.

با جدا شدن بخش زنان این بیمارستان درسال 1323و دایر شدن بخشهای گوش و حلق و بینی، داخلی و اطفال و دندانپزشکی دراین بیمارستان، امیر اعلم هم اکنون به عنوان مهمترین مرکز تخصصی گوش و حلق و بینی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارد، امری که البته باعث رفع مشکلات فراوان آن نمی شود.

رئیس بیمارستان امیراعلم با اشاره به هزینه 40 میلیون تومانی برای تعمیر و بازسازی آسانسور خراب بیمارستان که از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران تامین شده است به خبرنگار مهر می گوید: وقفه ای در تعمیر آسانسور به وجود نیامده بلکه به دلیل وضعیت آسانسور این بیمارستان حداقل دو ماه و نیم زمان لازم است که دوباره راه بیفتد و بیماران چاره ای جز تحمل وضع موجود ندارند.

رضایی از بیمارستان امیراعلم به عنوان یک بیمارستان خودگردان نام برد و گفت: همین وضعیت باعث شده که به درآمدهای خودمان متکی باشیم و کمتر از دولت بودجه بگیریم.

این جراح عمومی در عین حال به شرایط اقتصادی و مالی اغلب بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان اشاره کرد و افزود: بیمارانی داریم که حتی نمی توانند فرانشیز دولتی بیمارستان را بپردازند اما بیمارستان مجبور است برای تامین هزینه های خودش این پولها را هر چند که اندک است بگیرد.

رئیس بیمارستان امیراعلم به عدم تناسب بین افزایش تعرفه ها و نرخ تورم در کشور اشاره کرد و گفت: تعرفه ها حداکثر 10 درصد افزایش می یابد اما نرخ تورم کمتر از24 درصد نیست بنابراین، تفاوت 14درصدی را بیمارستان باید خودش تامین کند. این موضوع باعث می شود که نتوانیم آن طور که حق مردم است به آنان خدمات بهداشتی و درمانی بدهیم.

رضایی با عنوان این مطلب که فضای فیزیکی بیمارستان امیراعلم در شأن مردم نیست از وجود اتاقهای 8 تخته در این بیمارستان به عنوان یک مشکل نام برد که موجبات نارضایتی بیماران را فراهم آورده است.

درباره وضعیت ساختمان جدید بیمارستان که چند سالی است نیمه تمام رها شده است دکتر رضایی به نبود منابع مالی اشاره می کند و می گوید: تکمیل ساختمان جدید نیازمند 45 میلیارد ریال اعتبار است که قول تامین سه میلیارد آن از سوی وزارت بهداشت، استانداری تهران و معاونت اجرایی ریاست جمهوری داده شده است اما فعلا 200 میلیون تومان آن از سوی وزارت بهداشت پرداخت شده است و ما امیدواریم با این سه میلیارد تومان بتوانیم فاز اول ساختمان جدید بیمارستان را تا خرداد 88 آماده بهره برداری سازیم.

رئیس بیمارستان امیراعلم در ادامه به انجام سالانه بیش از 8 هزار انواع عمل جراحی در این بیمارستان اشاره کرد و افزود: هر سال بیش از 100 هزار بیمار سرپایی و به همین تعداد پذیرش بیمار اورژانسی داریم و تنها بیمارستانی هستیم که در دو شیفت صبح و بعدازظهر هم ویزیت و هم عمل جراحی داریم.

وی با عنوان این مطلب که انجام بیش از 8 هزار عمل جراحی که 50 درصد آنها مربوط به جراحی سرطانها است گفت: این تعداد عمل جراحی با در اختیار داشتن 38 عضو هیئت علمی در نوع خود کم سابقه است.

رضایی در پایان با تاکید بر اینکه حق بهداشت و درمان این چیزی نیست که می بینیم افزود: متاسفانه به دلیل پایین بودن تعرفه های دولتی خدماتی که به مردم ارائه می شود در شأن آنها نیست.