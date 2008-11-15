میرحسین موسوی آذرماه درباره حضور در انتخابات اعلام نظر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصطفی کواکبیان در نشست شاخه جوانان حزب مردمسالاری که در محل دفتر مرکزی این حزب برگزار شد با تاکید بر ضرورت حضور فعالانه و چشمگیر آحاد مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد موضع حزب اظهار داشت: موضع حزب مردمسالاری تا کنون هیچ تغییر نکرده است ما از ابتدا گفته ایم و همچنان هم تاکید داریم سه گزینه میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی و مهدی کروبی به ترتیب اولویت کاندیدای حزب مردمسالاری هستند.

وی افزود: اگر میرحسین موسوی بیاید قطعا نه تنها حزب مردمسالاری بلکه اکثریت اصلاح طلبان و نه تنها اصلاح طلبان بلکه حتی جمعی از اصولگرایان نیز از ایشان حمایت خواهند کرد در عین حال ایشان تا کنون هیچ اظهارنظری در این زمینه نداشته اند و صحبت یا مصاحبه و یا گفتگوی ویژه ای هم با هیچ گروهی نداشته اند. اتفاق ویژه ای که افتاده این بوده است که ایشان در یک گفتگوی اختصاصی تاکید کرده اند حتما تا یکی دو ماه آینده در خصوص انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر خواهند داشت.

دبیر کل حزب مردمسالاری در ادامه گفت: شکی نیست اگر میرحسین موسوی به جمع بندی و احساس تکلیف ویژه برای خدمت جدید به مردم و برون رفت از وضعیت نابسامان اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برسند لحظه ای درنگ نخواهند کرد و در آن صورت شکی نیست که بسیاری از بزرگان هم از ایشان حمایت خواهند کرد.

مدیر مسئول روزنامه مردمسالاری با بیان اینکه میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس در قلب همه مردم ایران جا دارد گفت: آن دسته از اصولگرایان واقعی هم که به دنبال کابینه وحدت ملی هستند و می خواهند بین اصلاح طلبی واقعی و اصولگرایی حقیقی پیوند بزنند و به دنبال عناصر خط امامی با دستان پاک می گردند قطعا نمی توانند کوچکترین نقطه ضعفی از ایشان سراغ بگیرند و ناچار به حمایت هستند.

وی در پایان با اشاره به ملاقات اعضای شورای مرکزی این حزب با آقایان خاتمی و کروبی گفت: ما در این ملاقاتها با صراحت موضع خودمان را گفته ایم و به این اطمینان رسیده ایم که هرگز شخصیتهای اصلی اصلاح طلب در مقابل یکدیگر قرار نخواهند گرفت و لذا اگر میرحسین موسوی نیاید و آقای خاتمی بیاید ما قطعا از ایشان حمایت خواهیم کرد.