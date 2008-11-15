حضور افاغنه غیرمجاز در کشور زمینه ساز بروز جرایم خشن است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ حسین چناریان عصر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: طبق آمار درصد بالایی از جرایم خشن مانند گروگانگیری و قتل توسط افاغنه غیرمجاز انجام می شود.

وی با اشاره به شرایط کشور افغانستان تصریح کرد: حضور روز افزون اتباع بیگانه در کشور و به خصوص در شهر کرمان باعث بروز معضلات و مشکلات متعدد شده است.

سرهنگ چناریان از مردم خواست از به کارگیری این افراد در کارهای مختلف خودداری کنند زیرا که حضور دائم این افراد در کنار محیط کار و خانواده باعث آشنایی این افراد با محیط و ایجاد فرصت های مجرمانه خواهد شد.

جاشین فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به گروگانگیری یک مرد کرمانی توسط دو افغانی در کرمان از آزادی گروگان 70 ساله کرمانی پس از پنج روز خبر داد.

سرهنگ چناریان گفت: این گروگانگیری پنج روز پیش توسط گروهی از افاغنه غیرمجاز در کرمان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه گروگانگیران افغانی طی تماس تلفنی خواستار مبلغ 100میلیون تومان شده بودند، تصریح کرد: طی عملیات اطلاعاتی دو نفر افغانی در این خصوص شناسایی شدند و پس از تلاش مستمر ماموران نیروی انتظامی این افراد به همراه سه مجرم سابقه دار دستگیر و فرد گروگان نیز آزاد شد.