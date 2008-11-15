بدنه کارشناسی دستگاههای دولتی نیازمند تقویت است

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، معاون عمرانی ‌استاندار گیلان عصر شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهرستان انزلی اظهار داشت: مسئولان شهرستانی باید با تفویض اختیار از مسئولان استانی مسائل و مشکلات شهرستانها را خود حل و فصل کنند.

اکبرزاده همچنین از آمادگی تفویض مسائل حوزه عمرانی به مدیران شهرستانی خبر داد و افزود: مسئولان شهرستانی اشرافیت کاملی بر مسائل و مشکلات مناطق دارند.

معاون عمرانی استاندار گیلان در خصوص پروژه پل دوم انزلی اشاره کرد و گفت: تا پایان آذر ماه باید مشکلات موجود بر سر راه اجرای پل حل شود و وضعیت آزادسازی راه های دسترسی و زمینها و املاک موجود در مسیر پروژه مشخص شود.

اکبرزاده همچنین در خصوص طرح هادی و جامع شهرستان انزلی یادآور شد: با توجه به اینکه نیازهای روستایی و شهری و روستایی تغییر کرده طرحهای موجود جوابگوی نیازهای فعلی نیست و مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند.