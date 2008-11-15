به 90 درصد اهداف رزمایش امنیت و آرامش دست یافتیم

به گزارش خبرگزاری مهر سردار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در حاشیه‌ برگزاری آخرین روز از رزمایش آرامش و امنیت عمومی با اعلام این مطلب گفت: این رزمایش به طور قطع سال آینده نیز برگزار می‌شود که امیدواریم در سال‌ آینده پاره‌ای از مشکلاتی که امسال در رزمایش شاهد آن بودیم برطرف شود.

وی ادامه داد: در این رزمایش بیش از 30 هزار نفر از کارکنان نیروی انتظامی تهران بزرگ فعالیت داشتند که در کنار آنها بخش عمده‌ای از مردم نیز مشارکت همگانی داشتند.

رجب زاده گفت: این روند از روز پنج‌شنبه به جنبه عملی مانور تبدیل شد و با اجرای سان و رژه به نمایش توانمندی‌های نیروی انتظامی تبدیل شد.

وی افزود: در طول رزمایش بیش از 90 ایستگاه آتش‌نشانی به همراه 140 دستگاه خودرو به کمک پلیس آمدند و این در حالی است که واحدهای اورژانس نیز از کمک به اجرای بهتر رزمایش دریغ نکردند.