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  2. شهری
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی راهبرد اصلی توسعه صنعت گیلان است

ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی راهبرد اصلی توسعه صنعت گیلان است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان گفت: ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی و سیاستگذاری اصولی از جمله راهبردهای توسعه صنعت این استان محسوب می ‌شود.

محمدحسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صنایع تبدیلی کشاورزی در اولویت نخست سرمایه ‌گذاری صنعتی این استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه محصولات کشاورزی استان به ‌رغم کیفیت بالا ولی به ‌خاطرعدم فرآوری و ذخیره ‌سازی به ‌قیمت نازلی عرضه می‌شود، تاکید کرد: ایجاد و توسعه‌ صنایع تبدیلی کشاورزی می ‌تواند در توجیه اقتصادی موثر باشد و ارزش‌ افزوده‌ محصولات کشاورزان را تقویت کند.

اصغریان به ‌مزیت، پتانسیل و توانمندیهای استان گیلان درعرصه‌ صنعت، معدن و کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: استعدادهای بالقوه موجود در زمینه توسعه صنعت، ضرورت تلاش در جهت جذب سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی را مضاعف می‌ کند.

این مسئول ادامه داد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی دراین منطقه با توجه به امکانات و توانمندیهای بالای بخش کشاورزی  و دامداری ضروری است.

اصغریان از کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی یاد کرد و افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تحولی عظیم در صنایع منطقه ایجاد و انگیزه کشاورزان و دامداران را در تولید افزایش می دهد.

رئیس صنایع و معادن گیلان با اعلام اینکه در قالب طرح آمایش صنعتی تحول اساسی در صنایع تبدیلی گیلان ایجاد می شود، اظهارداشت: جهاد کشاورزی، پارک و علم فناوری، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی حساسیت مثبتی در این زمینه دارند.

اصغریان همچنین از طرح تولید فرآورده های چای ازقبیل کافئین و اسانس گیری در گیلان خبر داد و عنوان کرد: هم اکنون در بحث تولید فرآودههای چای 130 میلیارد ریال تسهیلات مصوب داریم.

رئیس صنایع و معادن گیلان در ادامه یادآور شد: برای اجرای طرحهای جامع و پیشرفته تولید فرآوری بادام، زیتون و دیگر محصولات کشاورزی استان ضمن اعطا تسهیلات لازم از حمایتهای ویژه نیز برخوردار خواهند شد.
کد مطلب 783547

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