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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

تحولات امنیتی عراق/

انفجار خودروی بمبگذاری شده در نینوا / کشف 356 بمب در بغداد

انفجار خودروی بمبگذاری شده در نینوا / کشف 356 بمب در بغداد

رسانه ها امروز از کشته شدن دست کم 9 عراقی بر اثر انفجار بمب در غرب موصل، زخمی شدن هفت نفر بر اثر انفجار بمب در بغداد و خنثی شدن 356 بمب در مناطق مختلف پایتخت عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع در پلیس استان نینوا امروز خبر داد 9 غیرنظامی بر اثر انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر تلعفر واقع در غرب موصل (مرکز استان نینوا) کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند.

این منبع پیشتر از احتمال افزایش تلفات این انفجار خبر داده بود.

زخمی شدن هفت نفر بر اثر انفجار بمب در منطقه العطیفیه در شمال غربی بغداد از دیگر تحولات مربوط به عراق است.

از سوی دیگر، پلیس استان "ذی قار" از بازداشت 9 فرد تحت پیگرد در عملیات نیروهای پلیس خبر داد. شهر ناصریه مرکز استان ذی قار است.

پلیس استان الانبار نیز از زخمی شدن سه نیروی پلیس بر اثر انفجار بمب در شرق فلوجه خبر داد.

سرلشگر قاسم عطا سخنگوی رسمی عملیات امنیتی بغداد امروز اعلام کرد نیروهای امنیتی عراق در دو روز گذشته، 65 فرد از جمله هشت فرد مظنون را بازداشت و 356 بمب را کشف و خنثی کردند.

کد مطلب 783549

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