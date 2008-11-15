وام 7 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "شوکت ترین" مشاور جدید اقتصادی نخست وزیر پاکستان روز شنبه در یک نشست خبری در کراچی گفت که توافق های لازم برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول انجام شده و هفته آینده آخرین مراحل آن صورت خواهد گرفت.

ارائه این وام هفت میلیارد و 600 میلیون دلاری در حالی مورد موافقت صندوق بین المللی پول قرار گرفت که جامعه بین المللی از یک بحران اقتصادی شدید در پاکستان هراس دارد.

پاکستان با 170 میلیون نفر جمعیت از سلاح هسته ای برخوردار است.

رئیس بانک مرکزی پاکستان اوائل ماه نوامبر اعلام کرده بود که ذخایر مالی این کشور در امر واردات در حال اتمام است.