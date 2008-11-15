سه درصد از اعتبارات شهرداری شیراز باید صرف ورزش شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی بعد ازظهر امروز در نشستی خبری افزود: در این راستا جهت ایجاد انگیزه برای تمام افراد جامعه تلاش می کنیم طی فرصت چهار ماه به پایان سال جاری در هر منطقه از شهر شیراز دو مسابقه خاص ورزش همگانی برگزار کنیم.

وی شمار این مسابقات را 18 مورد اعلام کرد و افزود: همچنین از اول آذر ماه سال جاری در 9 پارک سطح شهر شیراز برنامه ورزش صبحگاهی در دو نوبت روزهای فرد برای خانمها و روزهای زوج برای آقایان تدارک دیده شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز تاکید کرد: این برنامه صبحگاهی با حضور مربیان مجرب ورزشی و زیر نظر هیئت ورزشهای همگانی در 9 پارک مذکور اجرا می شود و همه شهروندان نیز می توانند در آن شرکت کند.

همچنین در ادامه این نشست مدیر هیئت ورزشهای همگانی تربیت بدنی استان فارس نیز بیان کرد: از شنبه دوم آذر ماه امسال اولین برنامه رسمی ورزش همگانی در بوستان خلدبرین شیراز مقارن ساعت شش صبح برگزار خواهد شد.

محمد هادی آیت اللهی در ادامه از برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی در شیراز مقارن ایام دهه فجر خبر داد و افزود: این برنامه از حرم حضرت احمد ابن موسی (ع) آغاز و تا محل شهدای دارالرحمه ادامه خواهد یافت ضمن اینکه به غیر از مراسم مذکور برای کارمندان دولت مسابقات همگانی مختلفی تارک دیده شده است.

مدیر هیئت ورزشهای همگانی استان فارس با اشاره به پیشرفتهای ورزش همگانی در سطح این استان بیان کرد: امیدواریم طی برنامه های مختلفی که تا پایان سال اجرا می شود ورزشهای همگانی را در سطح جامعه نهادینه کرده باشیم.