به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این نشست در ادامه نشست‌های تخصصی هنر و جامعه با موضوع نقش هنر در تبیین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با محوریت هنر عکاسی برگزار می‌شود.

در این نشست اساتیدی چون کیهان محمدخانی، جاسم غضبانپور، حسن فرج و خانم رفیعی به سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین به پدیدآورندگان بهترین آثار عکاسی که مرتبط با موضوع نشست ارسال شده باشد لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند روز 28 آبان از ساعت 15 تا 17 به موزه دکتر سندوزی در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 31 مراجعه کنند.