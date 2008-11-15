  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۷

نشست آسیب‌های اجتماعی به روایت تصویر برگزار می‌شود

نشست تخصصی و کارگاهی آسیب‌های اجتماعی به روایت تصویر با حضور استادان، هنرمندان و کارشناسان عکاسی و صاحبنظران علوم اجتماعی در موزه دکتر سندوزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این نشست در ادامه نشست‌های تخصصی هنر و جامعه با موضوع نقش هنر در تبیین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با محوریت هنر عکاسی برگزار می‌شود.

در این نشست اساتیدی چون کیهان محمدخانی، جاسم غضبانپور، حسن فرج و خانم رفیعی به سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین به پدیدآورندگان بهترین آثار عکاسی که مرتبط با موضوع نشست ارسال شده باشد لوح تقدیر و جوایز نفیس اهدا می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند روز 28 آبان از ساعت 15 تا 17 به موزه دکتر سندوزی در میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دوازدهم، پلاک 31 مراجعه کنند.

کد مطلب 783559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها