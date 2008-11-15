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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

تبریز از فردا میزبان 20 گروه نمایش عروسکی می‌شود

تبریز از فردا میزبان 20 گروه نمایش عروسکی می‌شود

20 گروه نمایشی رقابت خود را در دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از صبح روز 26 آبان در شهر تاریخی تبریز آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد مراسم رسمی گشایش این جشنواره ساعت 30/8 صبح روز یکشنبه 26 آبان در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد در بلوار 29 بهمن تبریز آغاز می‌شود و پس از آن گروههای نمایشی در دو رده اعضای مراکز و آزاد (ترکیب اعضا و مربیان) نمایش‌های خود را صبح و بعد از ظهر روی صحنه می‌برند.

حضور دو گروه خارجی این نوید را می‌دهد که جشنواره نمایش عروسکی به سمت بین‌المللی شدن در آینده حرکت کند. گروههای نمایشی با استفاده از تکنیک‌های نخی، سایه‌ای، میله‌ای، بن راکو و دستکشی تلاش خواهند کرد لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز را در ذهن کودکان و نوجوانان تبریزی در روزهای 26 تا 29 آبان به یادگار بگذارند.

قرار است در این جشنواره تعدادی از کارشناسان و هنرمندان صاحبنام عرصه نمایش عروسکی کشور حضور داشته باشند و علاوه بر شرکت در جلسات تخصصی، تجربیات خود را در اختیار اعضای کانون و مربیان جوان آن قرار دهند. مسابقه وبلاگ‌نویسی، جلسه نمایشنامه‌خوانی و مسابقه نمایشنامه‌نویسی از دیگر برنامه‌های این رویداد هنری در تبریز به شمار می‌رود.

کد مطلب 783561

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