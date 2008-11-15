شهرکهای صنعتی مازندران با تملک 1680 هکتار از اراضی احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر شنبه در مراسم کلنگزنی طرح احداث مجتمع فرآوری میوه و سبزی تازه، خشک و منجمد در شهرک صنعتی رستمکلا بهشهر اظهار داشت: 26 شهرک صنعتی و 11 ناحیه صنعتی در استان مازندران وجود دارد.
هاشم پور گفت: هماکنون یک هزار و 730 واحد در مجموع شهرکهای صنعتی در حال ساخت و ساز و بهرهبرداری است که 600 واحد صنعتی آن 16 هزار و 31 نفر اشتغال ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: راهاندازی تمامی یک هزار و 730 واحد صنعتی در استان حدود 56 هزار اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی با اشاره به طرح احداث مجتمع فرآوری میوه و سبزی گفت: راهاندازی این طرح 600 نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
به گفته وی این طرح با اعتبار 12 میلیارد تومان و بر اساس زمانبندی اعلام شده در طول 18 ماه به بهرهبرداری میرسد.
طرح احداث مجتمع فرآوری میوه و سبزی تازه، خشک و منجمد در شهرک صنعتی رستمکلا چهارمین طرح از طرحهای آمایش صنعتی در مازندران است.
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