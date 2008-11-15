سامانه گویای حرکت شناورهای قشم راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، نعمت الله دارش عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری های مستمر موفق شدیم با همکاری و تعامل موثر بنادر و دریانوردی قشم و مدیریت فناوری و ارتباطات منطقه آزاد قشم، سیستم گویای حرکت دقیق شناورها را فعال کنیم.

وی ادامه داد: اطلاعات سیستم سامانه گویا به صورت روزانه بررسی و اعلام می شود که تاثیرات جوی و عدم تردد شناورها به علت طوفان و مواج بودن دریا نیز از این طریق به اطلاع عموم خواهد رسید و شهروندان می توانند با شماره 5252550 - 0763 به این سامانه متصل شوند.

این مسئول افزود: در حال حاضر، اسکله شهید ذاکری قشم مجهز به دو فروند شناور تندرو، هفت فروند اتوبوس دریایی و 120 فروند قایق تندرو است که امور حمل و نقل مسافری درحد فاصل بندر شهید حقانی در هرمزگان با این اسکله صورت می گیرد، همچنین اسکله بهمن قشم نیز با شش فروند لنج و شش فروند تندرو در ناوگان حمل و نقل قشم و بندر باهنر در استان هرمزگان فعالیت می کند.

دارش گفت: تردد مسافران و خودروهای شخصی از طریق اسکله لافت که در جزیره قشم به عنوان نزدیکترین نقطه به سرزمین اصلی با مسافت یک هزار و 750 متر است با استفاده از بارج و یدک کش و در مجموع پنج فروند لندینگ کرافت صورت می گیرد.

مدیر امور بنادر منطقه آزاد قشم ساماندهی فضای عمومی اسکله ها را یکی از مهمترین اهداف این مدیریت برشمرد و اظهار داشت: تکمیل و تجهیز پروژه ها، فضا سازی، گسترش پروژه های مربوط به فضای سبز، بهسازی محیط های بهداشتی و نصب تابلو های خوش آمد گویی در مبادی ورودی اسکله های لافت، پهل، بهمن و شهید ذاکری در زمره اقدامات مهمی تلقی می شود که بسیاری از این فعالیت ها صورت پذیرفته و تا پایان سال 87 وضعیت اسکله های مسافر بری و باری قشم به حد مطلوب خواهد رسید.