معاونت سینمایی و موسسه فرهنگی اکو تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد این تفاهمنامه به امضای محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد و محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو رسید و هدف آن توسعه و رشد سینما از طریق بسترسازی برای مشارکت در عرصه آموزش، پژوهش، تولید، جشنواره‌ها و هفته‌های فیلم، توزیع و بازاریابی درون و برون‌منطقه‌ای است.



تلاش و اقدام برای شناسایی و شناساندن متقابل فرهنگ، هنر، تاریخ، آداب و رسوم و امکانات بالفعل و بالقوه علمی، فنی و اقتصادی کشورهای عضو اکو از طریق سینما، مشارکت در برگزاری جشنواره‌های سینمایی در ایران و کشورهای عضو اکو، مشارکت سازمان اکو در بخش جنبی جشنواره‌های فیلم فجر، کودک، سینما حقیقت و فیلم کوتاه از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.



همچنین ایجاد زمینه‌های لازم برای مبادله تجربیات متخصصان، خدمات فنی، ظرفیت‌های تجهیزاتی و فنآوری سینمایی در کشورهای عضو اکو، تولید فیلم‌های مشترک و اکران آثار سینمایی، فراهم کردن امکانات و ایجاد تسهیلات برای شناخت مسئولان سینمایی و سینماگران عضو کشورهای اکو از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، مشارکت و حمایت تخصصی معاونت سینمایی وزارت ارشاد در برگزاری ادواری جشنواره فیلم اکو در قرقیزستان از دیگر موضوع‌های مورد تفاهم طرفین است.



بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد اجلاس سه روزه مسئولان سینمایی عضو اکو به منظور شناخت ظرفیت‌ها، امکانات و زمینه‌های همکاری‌های تولیدی، بازرگانی، آموزشی و اطلاع‌رسانی سینمایی طرفین و ایجاد تشکیلات مناسب برای تداوم این همکاری‌ها و مشارکت و پیگیری در تشکیل اتحادیه سینماگران کشورهای عضو اکو برگزار شود.

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