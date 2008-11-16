175 میلیارد ریال سویا از کشاورزان گلستان خریداری شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار ان افزود: با این مقدار حدود 39 هزار و 500 تن سویا از کشاورزان استان خرید تضمینی شده است.

وی اظهار داشت: 38 مرکز خرید سویا در سطح استان دایر است و کشاورزان می توانند محصول را به این مراکز بفروشند.

وی اعلام کرد: قیمت خرید توافقی و تضمینی هر کیلوگرم سویا با دو درصد ناخالصی، 12 درصد رطوبت و تحویل در مراکز خرید چهار هزار و 450 ریال است.

به گفته جعفری، بیشترین مقدار سویا به مقدار 14 هزار و 500 تن از کشاورزان شهرستان گرگان خریداری شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان بیان داشت: به زودی با تامین اعتبار مورد نیاز مطالبات کشاورزان پرداخت می شود.

استان گلستان 55 هزار هکتار سطح زیر پوشش سویا دارد که سالانه بیش از 100 هزار تن سویا در آن تولید می شود.