ووشو را در غرب آسیا رونق خواهیم داد

به گزارش خبرنگارمهر، رییس فدراسیون ووشو در مراسم افتتاحیه اولین دوره رقابت‌های ووشو غرب آسیا ضمن بیان این مطلب افزود: هر چند که ووشو از چین شروع شد اما امروز متعلق به تمام دنیاست. ما معتقدیم که در منطقه غرب آسیا کشورهای بسیاری هستند که می توانند با تمهیدات فدراسیون منطقه باعث رشد رشته ورزشی جودو در این قسمت از آسیا شوند.

علی نژاد افزود : خوشحالم اعلام کنم فدراسیون جهانی ووشو حمایت کامل خود را از مسابقات فوق مطرح ساخته و خواستار تداوم این مسابقات شده است .

وی یادآور شد: از کشورهای سوریه، اردن و لبنان که در این رقابت‌ها شرکت کردند تشکر می کنم و امیدوارم در شهر زیبای بندرعباس روزهای خوبی داشته باشند.

دکترعلی نژاد در پایان گفت: از استاندار ورزش دوست هرمزگان و مدیرکل تربیت بدنی این استان که زحمات زیادی برای برگزاری مطلوب رقابت‌ها کشیدند نیز تشکر می کنم.