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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۰۱

گزارش خبری مهر/

اعتصاب خلبانان فرانسوی ؛ صفهای طولانی مسافران در فرودگاههای فرانسه

اعتصاب خلبانان فرانسوی ؛ صفهای طولانی مسافران در فرودگاههای فرانسه

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: اعتصاب خلبانان فرانسوی که به دنبال تغییر در قوانین مربوط به بازنشستگی هستند باعث بروز اختلالات بسیار در سیستم پرواز و حمل ونقل هوایی این کشور شده است.

خلبانان فرانسوی که در پی تغییر و اصلاح قوانین کاری و دوران بازنشستگی خود هستند، برای به انجام رساندن این خواسته خود دست از پرواز کشیدند.

از سحرگاه روز جمعه تاکنون حدود 75 درصد از خلبانان سیستم هواپیمایی کشوری فرانسه به جمع اعتصاب کنندگان پیوسته اند و با این کار خود اختلالات بسیاری در سیستم هوایی این کشور بوجود آوردند.

اکثر پروازهای داخلی و خارجی فرانسه لغو شده و بسیاری از شهروندان فرانسوی و اتباع خارجی سرگردان در فرودگاه های این کشور بدنبال چاره می گردند.

البته با وجود این اعتصاب که قرار است تا چند روز دیگر ادامه یابد، مقامات وزارت ترابری فرانسه تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و حتی مذاکرات مفیدی با آنان انجام نداده اند.

البته در این میان وزیر ترابری فرانسه نیز پیشنهادهایی را برای حل این مشکل ارائه کرد که ازسوی اتحادیه خلبانان این کشور رد شد و به نتیجه ای نرسید.

اخیرا طرحی برای بالا بردن سن بازنشستگان و فراهم کردن کار برای آنان در مجلس فرانسه مطرح شد که سر وصدای بسیاری از شهروندان این کشور را درآورد.

کد مطلب 783590

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