ارائه گذرنامه و کارت واکسناسیون زائران الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، گذرنامه زائران قبل از خروج از سالن توسط ماموران مستقر در فرودگاه گرفته شده و هنگام خروج از کشور تحویل ایشان می شود.

این گزارش حاکی است پس از تحویل گذرنامه، زائران بلافاصله برای سوار شدن به اتوبوس ها جهت حرکت به سمت محل اقامت راهنمایی می شوند و برابر ضوابط فرودگاهی ساک های کلیه زائران توسط کارگران محلی، از سالن ها مستقیما به اتوبوس ها منتقل می شوند.

در این اطلاعیه از مدیران کاروانها خواسته شده دست کم دو نفر از عوامل خدماتی کاروان را برای نظارت و کنترل بر انتقال ساک ها و عدم تداخل آن با ساک های زائران هم پرواز در داخل و خارج سالن ها مستقر نماید.

ستاد مدینه از مدیران کاروان ها تقاضا کرده است درباره این موارد، اطلاع رسانی لازم را به زائران داشته باشند تا مانع از هرگونه برخورد احتمالی میان زائران و مسئولان فرودگاهی مدینه شود.

این ستاد همچنین به زائران توصیه کرد از همراه داشتن کتاب هایی که وزارت حج عربستان استفاده از آنها را غیر مجاز اعلام نموده، پرهیز کنند و با اجرای راهنمایی های مدیر و روحانی کاروان مقررات و قوانین کشور میزبان را رعایت نمایند.