ادامه تصرف شهرهای سومالی توسط شورشیان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ساکنان شهر بندری باراوی بعدازظهر شنبه خبر دادند که شورشیان سومالی بدون جنگ کنترل این شهر را در اختیار گرفتند زیرا نیروهای دولتی به محض اطلاع از نزدیک شدن افراد مسلح پا به فرار گذاشتند.

باراوی در نزدیکی شهر بندری کلیدی مرکا قرار دارد. از بامداد روز چهارشنبه گذشته نیز شورشیان سومالی کنترل بندر مرکا در یکصد کیلومتری جنوب موگادیشو را در دست گرفته و قوانین ویژه خود را در این منطقه به اجرا گذاشته اند.

تصرف بندر مرکا به دلیل آنکه این بندر تنها محل دسترسی به کمک های سازمان ملل است، اقدامی راهبردی به شمار می رود.

بندر مرکا مرتبا ازسوی مقامات سازمان ملل برای انتقال کمک های بشردوستانه به مردم سومالی مورد بهره داری قرار می گیرد. به گفته مقامات سازمان ملل، بیش از سه میلیون سومالیایی در حال حاضر نیاز به این کمک ها دارند.

سومالی کشوری است در شرق قاره آفریقا، پایتخت آن موگادیشو است. از سال 1991 و در پی سقوط رژیم "محمد زیادباره" چند قبیله در شمال این کشور با نام "سومالی‌ لند" اعلام استقلال کردند و از آن زمان این کشور عملاً دولت مرکزی نداشته است و طوایف گوناگون بخش های مختلف این کشور را در اختیار داشته اند.

جنگ در این کشور به درگیری نظامی نیروهای اتیوپی به همراه دولت انتقالی سومالی در مقابل گروه اتحادیه محاکم اسلامی سومالی اطلاق می شود. این جنگ زمانی آغاز شد که در تاریخ 20 دسامبر 2006 نیروهای اتیوپی با پشتیبانی آمریکا برای حمایت از دولت انتقالی سومالی مداخله کردند.

ورود سربازان اتیوپیایی مورد حمایت آمریکا و خارج شدن موگادیشو از کنترل اتحادیه محاکم اسلامی از سال 2006 به درگیری های داخلی این کشور دامن زده و این درگیری ها تاکنون هم ادامه دارد.