اخبار صدور حکم اعدام و حبس اتباع ایرانی در یمن تردید برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام آگاه با ابراز شگفتی از اینکه دادگاهی در یمن برگزار می شود و افرادی را به نام تبعه ایران محاکمه و برای آنها حکم مجازات صادر کرده و اخبار آن را از رسانه ها پخش می کند بدون اینکه موضوع را از طریق مجاری رسمی و قانونی بین دو کشور اطلاع رسانی کند تصریح کرد: مراجع ذیربط یمنی تا کنون به طور رسمی در این رابطه هیچگونه اطلاعی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا نداده اند در حالی که این سفارت در حال پیگیری صحت و سقم موضوع بوده و بر اساس حقوق کنسولی این حق هر کشوری است که در جریان مسائل قضایی اتباع خود باشد.

این مقام آگاه تاکید کرد: با توجه به کارنامه درخشان جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشنهادات قبلی به طرف یمنی برای همکاری مشترک در این رابطه امیدواریم مسئولین یمنی دیدگاهها و توضیحات خود را از طریق رسمی به جمهوری اسلامی ایران منعکس کنند.