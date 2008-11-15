پیروزی لیورپول و منچستر یونایتد/ شکست خانگی آرسنال برابر آستون ویلا

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری هفت مسابقه پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال لیورپول با پیروزی 2 برصفر در زمین بولتون به صدرجدول رده‌بندی رقابت‌ها صعود کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه "ریبوک" برگزار شد، کویت (28) و جرارد(73) برای لیورپول گلزنی کردند تا این تیم با 32 امتیاز و یک بازی بیشتر از چلسی در جایگاه نخست جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گیرد.

همچنین منچستر یونایتد در دیداری پرگل با 5 گل از سد استوک سیتی گذشت. کریستیانو رونالدو(3 و 89)، مایکل کریک (45)، دیمیتار برباتوف (49) و دنی ولبک (84) گل‌های منچستر را در این مسابقه به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار حساس امروز تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی خود با دو گل مغلوب آستون ویلا شد. کلیشی (70-گل به خودی) و آگبونلاهور(80) برای آستون ویلا گلزنی کردند. شاگردان ونگر که هفته پیش در همین ورزشگاه با نتیجه 2 بر یک از سد منچستر گذشته بودند، با این شکست بار دیگر به رده چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان سقوط کردند.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر حاصل شد:

* بلکبرن یک - ساندرلند 2

* فولهام 2 - تاتنهام یک

* نیوکاسل 2 - ویگان 2

* وستهام صفر - پورتسموث صفر

در یکی دیگر از دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان در حال حاضر تیم وست برومویچ در خانه پذیرای چلسی است.

جدول رده بندی:

1- لیورپول 32 امتیاز

2- چلسی 29 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- منچستر 24 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- آرسنال 23 امتیاز- تفاضل گل 10+

5- آستون ویلا 23 امتیاز - تفاضل گل 6+

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18- بلکبرن 13 امتیاز

19- تاتنهام 12 امتیاز

20- وست برومویچ 11 امتیاز(یک بازی کمتر)