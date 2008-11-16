توسعه ورزش به صورت اصولی نشاط را در جامعه گسترش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب‌محمدی شامگاه گذشته در مراسم نخستین دوره مسابقات قهرمانی ووشو غرب آسیا در بندرعباس اظهار داشت: ورزش زبان مشترک میان تمامی ملت ها و گروههای انسانی در جهان است و می توان از این فرصت طلایی برای گشودن روابط مشترک بهره برد.

وی افزود: برای ورزش کردن، بسترهایی مورد نیاز است که امروز با تلاش گسترده پاره ای از این نیازها فراهم شده و می توان با برنامه ریزی مناسب و حرکت بر مبنای روشهای علمی و البته اخلاق مدارانه، بسوی قله های موفقیت در این رشته ها حرکت کرد.

استاندار هرمزگان نیاز امروز جامعه را توسعه نرم افزاری بسیاری از اصول دانست و گفت: حتی در امر ورزش نیز فرهنگ سازی نیاز است.

صاحب محمدی، میزبانی مسابقات بزرگ بین المللی در هرمزگان را نشانه توسعه مناسب امکانات ورزشی در سراسر کشور دانست و گفت: باید زمینه را برای برگزاری مسابقاتی در این سطح در شهرستانها را نیز فراهم کرد.