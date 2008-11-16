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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

قیمت مسکن در هرمزگان بیش از 30 درصد کاهش یافت

قیمت مسکن در هرمزگان بیش از 30 درصد کاهش یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی هرمزگان گفت: با آغاز ساخت مسکن‌های مهر و به ثمر رسیدن تدریجی آنها قیمت مسکن در این استان 30 تا 45 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد باقری فرد شب گذشته در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اختصاص اعتبارات جدید به بانک‌ها از سوی دولت به ‌منظور تامین منابع مالی بانکی کشور موجب رونق در انجام ساخت و ساز در حوزه مسکن مهر شده و بانکها باید با همکاری مناسب با مردم زمینه های خانه دار شدن آنها را فراهم کنند.

وی گفت: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود تا با همکاری با تعاونی‌های ساخت مسکن در چارچوب قانون، تسهیلات درخواست شده را هر‌چه سریعتر به این تعاونی‌های پرداخت کنند تا تعاونیها با مدیریتی اصولی در بخش‌های مختلف روند ساخت مسکن را بهتر و سریعتر از گذشته پیش برند.

این مسئول ادامه داد: با رونق در این بخش از افزایش غیر اصولی قیمت مسکن در هرمزگان کاسته شده و خرید و فروش منازل مسکونی در سراسر هرمزگان از جمله در بندرعباس به شدت با رکود و کاهش مواجه شده است.

در سراسر استان هرمزگان و در قالب طرح مسکن مهر، بیش از 10 هزار واحد مسکونی در حال ساخت و ساز و سایر مراحل قرار دارند.

کد مطلب 783617

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