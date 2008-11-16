تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفدهم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با شانزدهم نوامبر سال 2008 میلادی.

- نوزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در حالی امروز در شهر توکیو ژاپن خاتمه می یابد که کاراته‌کاهای تیم ملی ایران در اوزان 70-، 75-، 80- و 80+ کیلوگرم مبارزات خود را برگزار می کنند.

- دومین روز از نخستین دوره رقابت‌های ووشو غرب آسیا از صبح امروز با حضور پنج تیم داخلی و خارجی در بندرعباس پیگیری می شود.

- کاروان 26 نفره تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 10:50 صبح امروز از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران راهی دبی می شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* وردربرمن - کلن

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* رئال بتیس - راسینگ سانتاندر

* اسپانیول - نومانسیا

* اتلتیکومادرید - دپورتیوولاکرونیا

* آلمریا - مایورکا

* مالاگا - ویارئال

* ختافه - سویا

* اتلتیکو بیلبائو - اوساسونا

* رکرتیوو - بارسلونا

-هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* میلان - کیه وو

* اودینزه - رجینا

* سیه نا - بولونیا

* سامپدوریا - لچه

* کاتانیا - تورینو

* کالیاری - فیورنتینا

* آتلانتا - ناپولی

* رم - لاتزیو

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* رن - موناکو

* نیس - نانت

* لیون - بوردو