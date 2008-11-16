تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و ششم آبانماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفدهم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با شانزدهم نوامبر سال 2008 میلادی.
- نوزدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در حالی امروز در شهر توکیو ژاپن خاتمه می یابد که کاراتهکاهای تیم ملی ایران در اوزان 70-، 75-، 80- و 80+ کیلوگرم مبارزات خود را برگزار می کنند.
- دومین روز از نخستین دوره رقابتهای ووشو غرب آسیا از صبح امروز با حضور پنج تیم داخلی و خارجی در بندرعباس پیگیری می شود.
- کاروان 26 نفره تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 10:50 صبح امروز از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران راهی دبی می شود.
- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:
* وردربرمن - کلن
- هفته یازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رئال بتیس - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - نومانسیا
* اتلتیکومادرید - دپورتیوولاکرونیا
* آلمریا - مایورکا
* مالاگا - ویارئال
* ختافه - سویا
* اتلتیکو بیلبائو - اوساسونا
* رکرتیوو - بارسلونا
-هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* میلان - کیه وو
* اودینزه - رجینا
* سیه نا - بولونیا
* سامپدوریا - لچه
* کاتانیا - تورینو
* کالیاری - فیورنتینا
* آتلانتا - ناپولی
* رم - لاتزیو
- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاههای فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رن - موناکو
* نیس - نانت
* لیون - بوردو
