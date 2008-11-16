ستاد احیاء و امر به معروف ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان افزود: حضور محتسبان در گذشته همان آمرین به معروف و نهی از منکر بوده اند و چنانچه پروین اعتصامی نیز در کتاب خود گفته "محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت" این شعر حکایت از مقابله با منکرات در آن زمان دارد.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون در اصفهان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر توانسته کارها را با قوت بیشتری نسبت به گذشته پیش ببرد و علت آن همراهی و همگامی مسئولان در استان است.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیج چیزی نیست که موسس آن امام باشد بلکه امام خمینی (ره) مبین آن بود.

وی یادآور شد: همه ملت باید از لحاظ فکری و مذهبی آماده باشند تا در بسیج حضور یافته چرا که در آن زمان که امام خمینی (ره) به داشتن یک بسیج 20 میلیونی در کشور اشاره کرد جمعیت کشور ما حدود 5/34 میلیون نفر بود و امام خمینی (ره) با احتساب کودکان و افراد مسن این جمعیت را بیان کردند و حال باید این جمعیت در کشور ما به بیش از 55 میلیون نفر برسد.

دو سوم شهرستانهای اصفهان برخوردار نیستند

در بخش دیگری از این جلسه فرماندار اصفهان خطاب به مسئولین و نمایندگان مردم در مجلس گفت: نباید فراموش کرد که بیش از دو سوم شهرستانهای اصفهان برخوردار نیست و تنها در مرکز شهرستان مرکزی استان برخوردار هستند.

مظفر حاجیان افزود: مناطق حاشیه ای شهرستان اصفهان که جمعیت بالایی هم دارند در وضعیت بدی به سر می برند و برخوردار نیستند چنانچه حتی از لحاظ امکانات نیز محروم مانده اند.

حاجیان همچین از مسئولین ذیربط تقاضا کرد تا اجازه ندهند افراد اراضی زراعی را تغییر کاربری دهند و تاکید کرد: نباید هیچ زمینی بدون مجوز تغییر کاربری دهد.

حاجیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خوشبختانه طرحهای دولت نهم به پاسخ مثبت رسیده است و به رغم تمام جوسازی ها در برخی از اقدامات چون مسکن دیده می شود که قیمت مسکن 20 تا 30 درصد کاهش یافته است.

فرماندار اصفهان اجرای طرح مسکن مهر را یکی از دلایل این امر دانست و خاطرنشان کرد: باید امیدوار بود تا این طرح به نتیجه برسد.

حاجیان همچنین در بخش پایانی سخنان خود از کلنگ زنی نخستین شهرک خصوصی در شهرستان با مساحتی حدود یکصد هکتار در بخش جلگه خبر داد.