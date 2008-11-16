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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۸:۴۷

استاندار گلستان:

توسعه گردشگری استقلال اقتصادی کشور را به دنبال دارد

توسعه گردشگری استقلال اقتصادی کشور را به دنبال دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: یحیی محمودزاده گفت: حرکت در مسیر گردشگری به معنای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، استاندار گلستان شامگاه شنبه در نشست با سفرا و میهمانان خارجی افزود: حضور سفرا و مهمانان خارجی فرصت های جدیدی برای توسعه استان ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: درآمد بسیاری از کشورها از گردشگری است به گونه‌ای که درآمد این کشورها از محل گردشگری حتی از درآمدهای نفتی ایران بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: گلستان قابلیت‌های زیادی در بخش گردشگری دارد و سرمایه‌گذاری در این بخشها سودآور است و برگزاری جشنواره ایران زمین راهی برای بین المللی شدن گلستان و شناسایی این استان در جهان است.

استاندار گلستان بیان داشت: تبلیغات و معرفی این استان به طرق مختلف موجب شد تا در ایام نوروز سال ‪  ۸۷‬تعداد ورودی مسافران به این استان رشد چشمگیر داشته باشد.

وی از حضور سفرا و میهمانان خارجی در این استان و شرکت در جشنواره اقوام ایران زمین قدردانی کرد.

حدود 40 سفیر و کاردار به منظور شرکت در جشنواره اقوام ایران زمین به استان گلستان سفر کرده اند.

این جشنواره  روز یکشنبه به پایان می رسد.

کد مطلب 783623

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