گلستان قابلیت تبدیل شدن به پایگاه طبیعت گردی ایران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده شامگاه شنبه در همایش طبیعت‌گردی و سرمایه‌گذاری در گرگان افزود: تنوع جاذبه‌های طبیعی در استان بی‌نظیر بوده و از اینرو نیاز است زمینه معرفی آن به طبیعت‌ گردان داخلی و خارجی فراهم شود.

وی اظهار داشت: تنوع اقلیمی، ضریب امنیت بالا، وجود فرهنگهای مختلف ایرانی، مولفه‌ها و موفقیت سرمایه‌گذاری را در زمینه‌های مختلف گردشگری در استان فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: گردشگری کلید توسعه استان بوده و مسئولان استانی نیز باید نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.

به گفته غلامزاده، جاذبه های متنوع مانند جنگل، صحرا، دریا وغیره قابلیت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف گردشگری را در گلستان ایجاد کرده است.

معاون عمرانی استانداری گلستان بیان داشت: برگزاری دومین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور سفیران کشورهای خارجی نقش شایانی در شناسایی تواناییهای استان در این بخش دارد.

وی یادآورشد: حضور سفرای خارجی سبب آشنایی بیشتر جهانیان با جاذبه‌های ایران و گلستان شده است.

حدود 40 سفیر و هنرمندان هفت استان کشور در دومین جشنواره اقوام ایران زمین در گلستان شرکت دارند.