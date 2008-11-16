اقبال عمومی جامعه به اصولگرایان است / پرداخت پول به مسجد وظیفه مجلس نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان حجت الاسلام محمد تقی رهبر شامگاه گذشته در جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ما در مسائل اقتصادی مشکلاتی داریم اظهار داشت: این امر برگرفته از فضای جهانی است و اقتصاد جهانی بر ما نیز تاثیر گذاشته است .

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این در حالی است که بسیاری از محققین بر این باورند که ما کمترین آسیب را در این عرصه دیده ایم چرا که اکنون در آمریکا 17 بانک ورشکسته شده اند و در غرب نیز که تمام هستی آنان به اقتصاد وابسته است دچار نوعی تزلزل شده اند.

رهبر یکی از دلایل تزلزل آنان را عدم پایبندی به مبانی فرهنگی دانست.

پرداخت پول به مسجد وظیفه مجلس نیست

در بخش دیگری از این جلسه یکی دیگر از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کار نماینده در قانون اساسی تعریف شده و پرداخت پول به مساجد و .... وظیفه نماینده مجلس نیست و ما باید به سمت آنچه که وظیفه ماست متمرکز شویم و نباید اینگونه باشد که به طور مثال 5 میلیون تومان به نمایده اصفهان پرداخت کنند تا به مساجد برود و آن را میان مساجد تقسیم کند چرا که این عمل تنها درگیری فکری را برای آنان به دنبال خواهد داشت.

کریم شهرزاد افزود: در صورتی که وقت نمایندگان در عرصه هایی که نباید صرف شود بگذرد در آن صورت نمایندگان مردم از کار اصلی خود باز خواهند ماند و کاری از پیش نمی رود که این امر به نفع انقلاب و مردم نیست.

وی اظهار داشت: متاسفانه زمانی که ما در دفتر نمایندگان هستیم بسیاری از این کارها از ما خواسته می شود که وظیفه ما نیست.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این فرهنگی است که باید رسانه ها ایجاد کنند و دستگاه قضائی، رئیس جمهور نیز باید بخشنامه کنند تا اینگونه کارها به نحو دیگری انجام شود.

سرانجام، اقتصاد مبتنی بر ربا آشفتگی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان کریم شهرزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر وزیر نفت به وین و همراهی با او اظهار داشت: آشفتگی غرب و بحران اقتصادی همه جا را فراگرفته است.

وی ادامه داد: این امر یک درس عبرتی است برای ما که بدانیم اقتصادی که مبتنی بر ربا است و اقتصادی که سردمداران آن به خونریزی اعتقاد دارند نهایت آن دست انتقام الهی است که گریبان آنان را خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه آثار پیش روی در اقتصاد جهانی در کشور ما نیز تاثیر خواهد گذاشت گفت: ما در حال حاضر شاهد کاهش قیمت نفت در کشور بوده و نباید بودجه سال آینده را برای نفت بیشتر از بشکه ای 40دلار بست و باید توجه نمود که این افت قیمتها در کالاهایی چون سیمان، فولاد و ... تاثیر گذار است.

شهرزاد تصریح کرد: اگر در این عرصه هوشیارانه عمل کنیم و مجموعه منسجم باشد شاید بتوان بهره برداری لازم را در جهت جذب سرمایه و اصلاح ساختار در کشور داشته باشیم.