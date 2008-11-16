عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه خواستار گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا شد.
-هیچ برنامه ملموسی از گروه 20 بدست نیامده است.
- دیدبان حقوق بشر از رنج مردم افغان در اثر حملات هوایی آمریکا خبر داد.
- به گفته منابع عربی شورای وزیران عراق امروز سرنوشت توافقنامه امنیتی را تعیین می کند.
- دوسرباز آمریکایی در سقوط بالگردی در عراق کشته شدند.
- رهبران سومالی در مورد تشکیل کابینه جدید به توافق نرسیدند.
- آسوشیتدپرس از ارسال بالگردهای آمریکا از کره جنوبی به افغانستان و عراق خبر داد.
- منابع آگاه بینالمللی گفتند که "دانیل بلمار" رئیس کمیته بینالمللی تحقیقات در مورد ترور رفیق حریری تقاضای 2 ماه تمدید ماموریت خود را کرده تا گزارش نهایی را ارائه نماید. بلمار قرار است به عنوان دادستان در دادگاه بینالمللی فعالیت نماید.
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