ضرغامی در گفتگو با مهر: "یوسف پیامبر" کاملا معتبر و مورد رضایت مردم است

عزت‌الله ضرغامی درباره انتقادهای برخی علما و کارشناسان به مجموعه "یوسف پیامبر" فرج‌الله سلحشور به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه موفق بوده و این را نظرسنجی‌ها، تعداد مخاطبان و رضایتمندی مردم نشان می‌دهد. برای تولید این مجموعه پژوهش‌های مفصل شده است.

وی افزود: آیات، روایات و متون تاریخی از سوی کارشناسان، علما و صاحبنظران دینی و تاریخی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. ممکن است در بخشی یک روایت یا قرائت خاص از حادثه یا تاریخ مربوط به زندگی حضرت یوسف (ع) در یک متن معتبر به گونه‌ای خاص باشد، اما در تفاسیر علما و بزرگان هم مسائلی هست که جامعه امروز آنها را به گونه‌ای دیگر اقتضا می‌کند.

رئیس صدا و سیما خاطرنشان ساخت: قاعدتاً در سریالی همچون "یوسف پیامبر" این قانون هست. اگر روایت خاص یا نظریه خاص در یک بخش مطرح شده که متفاوت با آن چیزی است که الان پخش می‌شود، یک مسئله بسیار طبیعی است و به نظر من از ارزش کسی که نظر خود را مطرح کرده، کاسته نمی‌شود.

ضرغامی در پایان گفت: ولی مجموعه "یوسف پیامبر" بر اجماع نظرات، وجاهت و سندیتی که در مجموعه نظریه‌های قرآنی، تاریخی و روایی داشته اتکا دارد و کاملاً هم معتبر و مورد رضایت مردم است.