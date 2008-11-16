  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

مراسم مذهبی و دینی باید ساماندهی شوند

مراسم مذهبی و دینی باید ساماندهی شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ساماندهی مراسم و دینی از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری و تمامی مراجع حوزه های علمیه و فرهیختگان نظام مقدس جمهوری اسلامی است که باید صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی در گرگان افزود: امروزه دشمنان اسلام با صرف هزینه های سنگین می خواهند با انواع خرافات و بدعتها در هیئتهای مذهبی و جامعه مداحان رخنه کنند تا بتوانند از این طریق به اسلام ضربه بزنند.

وی، یا با اشاره به جایگاه نهضت امام حسین (ع) گفت: تنها نقطه عطفی که می تواند در راستای تحقق کلمه الله و اصلاح در امور مسلمین و اجرای سیره نبوی تعمیق بخشد، مکتب عاشورا است که باید توسط عاشوراییان پاسداری شود.

وی خاطرنشان کرد: دستاورد نهضت حضرت امام حسین (ع) که با عناصر منطق، حماسه و شعور معنا پیدا کرده، رسالت مسئولان فرهنگی را بسیار سنگین کرده است.

حجت الاسلام روحانی نیا، توجه به مسائل فرهنگی در جامعه را امری ضروری دانست و خواستار برگزاری جلسات منظم و اجرایی شدن مصوبات و گزارش به شورای فرهنگ عمومی استان شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: باید به مسائل بنیادی و اساسی فرهنگ برای نهادینه شدن ارزشها و رفتارها در جامعه توجه ویژه ای شود.

استان گلستان بیش از دو هزار مسجد دارد که در ماه محرم در آنها مراسم مذهبی برپا می شود.
 

کد مطلب 783647

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها