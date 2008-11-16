مراسم مذهبی و دینی باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا صبح یکشنبه در جلسه ساماندهی شئون فرهنگی در گرگان افزود: امروزه دشمنان اسلام با صرف هزینه های سنگین می خواهند با انواع خرافات و بدعتها در هیئتهای مذهبی و جامعه مداحان رخنه کنند تا بتوانند از این طریق به اسلام ضربه بزنند.

وی، یا با اشاره به جایگاه نهضت امام حسین (ع) گفت: تنها نقطه عطفی که می تواند در راستای تحقق کلمه الله و اصلاح در امور مسلمین و اجرای سیره نبوی تعمیق بخشد، مکتب عاشورا است که باید توسط عاشوراییان پاسداری شود.

وی خاطرنشان کرد: دستاورد نهضت حضرت امام حسین (ع) که با عناصر منطق، حماسه و شعور معنا پیدا کرده، رسالت مسئولان فرهنگی را بسیار سنگین کرده است.

حجت الاسلام روحانی نیا، توجه به مسائل فرهنگی در جامعه را امری ضروری دانست و خواستار برگزاری جلسات منظم و اجرایی شدن مصوبات و گزارش به شورای فرهنگ عمومی استان شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: باید به مسائل بنیادی و اساسی فرهنگ برای نهادینه شدن ارزشها و رفتارها در جامعه توجه ویژه ای شود.

استان گلستان بیش از دو هزار مسجد دارد که در ماه محرم در آنها مراسم مذهبی برپا می شود.



