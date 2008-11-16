پنج میلیارد ریال به احیای "گورخر آسیایی" اختصاص یافت

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: این گونه جانوری با توجه خشکسالی شدید امسال در معرض خطر قرار گرفته است.

به گفته وی، برای احیای این گونه گورخر آسیایی تعدادی از این گورخور بر اساس شرایط زیستگاه به پارک ملی کویر منتقل می شوند تا با انتقال آنها، نگهداری و احیای این جانور انجام شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح در مساحت ۶۰۰‬هکتار در پارک ملی کویر در حال اجرا است، گفت: خشکسالی بر جمعیت این گونه تاثیر گذاشته و در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت آن در دست نیست.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان اظهار داشت: در این طرح شرایط زیستی مناسب برای این جانور در پارک ایجاد می شود.

ابراهیمی یاد آور شد: فصل زمستان برای دستیابی به جمعیت این گونه جانوری طرح سرشماری دقیقی در مناطق حفاظت شده انجام می شود.