مدودف خواستار گفتگو با اوباما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از واشنگتن، مدودف در نخستین دیدار خود از آمریکا از زمان بدست گرفتن قدرت در روسیه، نسبت به عدم اطمینان در روابط بین دو کشور ابراز ناخرسندی کرد.

مدودف که برای شرکت درنشست "گروه 20" به آمریکا سفر کرده، افزود: واشنگتن و مسکو از یک بی اعتمادی رنج می برند، اما امیدوارم که با ورود اوباما به کاخ سفید این وضعیت تغییر کند.

رئیس جمهوری روسیه همچنین رابطه دو کشور را به عنوان یک شریک و همپیمان واقعی به نفع دو طرف عنوان کرد.

وی که قرار است با اوباما دیدار کند گفت این مسئله که در این دیدار چه چیزهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت مهم نیست بلکه مسئله اصلی این است که این نشست برگزار شود و این کار هرچه سریعتر عملی شود.

وی در عین حال بررسی سامانه دفاع موشکی را در اروپای شرقی که آمریکا درصدد استقرار آن است آغازی خوب برای این گفتگوها عنوان کرد.

دیمیتری مدودف که برای اعضای شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی می کرد، گفت که امیدوار است تا رئیس جمهوری جدید آمریکا تمایلی به بررسی این موضوع داشته باشد.

مدودف در عین حال اضافه کرد، شواهد نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا درصدد فکر کردن نسبت به این طرح موشکی است و بر آن نیست تا بدون مطالعه آن را تصویب کند.

گفتنی است که روز جمعه نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که سامانه موشکی آمریکا، اروپا را امن تر نخواهد کرد.

این اظهارات از سوی رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد سبب جنجال هایی شد و باعث شد تا او از این اظهارات عقب نشینی کند.

اما مدودف در پاسخ به پرسشی در باره این سامانه گفت: من بر آن نیستم تا به آن اندازه که سارکوزی در این باره احساسی برخورد کرد صحبت کنم، اما این مسئله باید به شیوه ای مناسب و درست مورد بررسی قرار گیرد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.