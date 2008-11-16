300 نفر عضو پژوهشکده علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هستند

افسون زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این 300 نفر از جوانان برتر و موفق کسانی هستند که در جشنواره های علمی موفق به کسب عناوین برتر شده اند.
وی ادامه داد: این پژوهشکده دارای 6 گروه علمی شامل ترجمه، تالیف، اختراع، پژوهش، نرم افزار و همایش است.
زندی تصریح کرد: گروه نرم افزار در حال ساخت نرم افزاری های آموزشی آناتومی و بیوشیمی هستند و امیداروایم که تا سال آینده این نرم افزارهای آموزشی تولید و وارد بازار مصرف شوند.
وی خاطر نشان کرد: در بخش اختراع دو ربات امداگر و کمک رسان که نمونه خارجی آنها نیز وجود ندارد در حال ساخت هستند و تا دو سال آینده این پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید.
زندی عنوان کرد: گروه همایش در تدارک برگزاری همایش روشهای تبی قرآنی برای نخستین بار در کشور است که به زودی فراخوان آن نیز منتشر خواهد شد.
مسئول پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان داشت: شبیه سازی رایانه سلول های عصبی به عنوان فعالیت حوزه پژوهش است که این پروژه به صورت مشترک و بین دانشگاهی انجام می شود.
وی در پایان گفت: اهداف این پژوهشکده حمایت از طرح و ایده های جدید دانشجویان است و در زمینه های زیر گروه پژوهشکده از این طرح و ایده ها با تصویب شورای پژوهشی حمایت مالی خواهد شد.
نظر شما