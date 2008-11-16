300 نفر عضو پژوهشکده علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هستند

افسون زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: این 300 نفر از جوانان برتر و موفق کسانی هستند که در جشنواره های علمی موفق به کسب عناوین برتر شده اند .

وی ادامه داد: این پژوهشکده دارای 6 گروه علمی شامل ترجمه، تالیف، اختراع، پژوهش، نرم افزار و همایش است .

زندی تصریح کرد: گروه نرم افزار در حال ساخت نرم افزاری های آموزشی آناتومی و بیوشیمی هستند و امیداروایم که تا سال آینده این نرم افزارهای آموزشی تولید و وارد بازار مصرف شوند .

وی خاطر نشان کرد: در بخش اختراع دو ربات امداگر و کمک رسان که نمونه خارجی آنها نیز وجود ندارد در حال ساخت هستند و تا دو سال آینده این پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید .

زندی عنوان کرد: گروه همایش در تدارک برگزاری همایش روشهای تبی قرآنی برای نخستین بار در کشور است که به زودی فراخوان آن نیز منتشر خواهد شد .

مسئول پژوهشکده دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان داشت: شبیه سازی رایانه سلول های عصبی به عنوان فعالیت حوزه پژوهش است که این پروژه به صورت مشترک و بین دانشگاهی انجام می شود .