بستر مشارکت بخش خصوصی در آموزش های فنی و حرفه ای فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امیر میر در جمع مربیان و کارآموزان کارگاه های آموزشی شهرستان سقز اظهار داشت: با برون سپاری فعالیت کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای دولتی، بستر مشارکت بخش خصوصی در آموزش گروه های صنعت، خدمات، کشاورزی و ... ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این سیاست کاری علاوه بر افزایش بهره وری و بالارفتن راندمان کاری، اندیشه مردمی در سیاستگذاری های مربوط به آینده بخش خصوصی به کار گرفته خواهد آمد.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خاطرنشان کرد: در مدیریت کارگاه های آموزشی واگذار شده به بخش خصوصی ملاک عمل درصد قبولی کارآموزان است و باید در این راستا برای ارتقاء کمی و کیفی آموزش ها و درصد قبولی بالا تلاش کرد.

وی افزود: اگر چنانچه درصد قبولی کارآموزان کمتر از 70 درصد باشد در مرحله دوم مدیریت آن کارگاه فرد دیگری که توانایی و تجربه بیشتری داشته باشد، واگذار خواهد شد.

میر خاطرنشان کرد: اگر چنانچه آمار قبولی این کارگاه های آموزشی به بالای 90 درصد برسد تشویق های ویژه برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آموزش های فنی و حرفه ای در مقایسه با دانش کلاسیک دانشگاهی کوتاه مدت و کم هزینه است و در دسترس همگان قرار دارد و به سهولت به افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده بسیار موثر است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جریان سفر دو روزه خود به استان کردستان به همراه مدیران این اداره کل علاوه بر بازدید از مراکز آموزشی مرکز استان از کارگاه های آموزشی شهرستان های سقز، بانه و دیواندره نیز بازدید و از نزدیک در جریان انجام کارها قرار گرفت.