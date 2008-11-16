97 عنوان برنامه در هفته بسیج در استان گیلان اجرا می شود

سردارهامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره کارمندان و کارگران بسیجی، تجلیل از نخبگان بسیجی، دیداربا خانواده های شهدا و ... از عمده ترین برنامه این هفته است.

وی همچنین با اعلام اینکه بسیج نهادی مردمی، مولود انقلاب و از جنس تفکر انقلابی سپاه است عنوان کرد: این نهاد با دستور امام راحل در سال 58 تشکیل شد.

سردار محمدی ادامه داد: شکل گیری بسیج بر مبنای اعتقادات مردمی بوده و بسیجیان به طور خالصانه و داوطلبانه در این نهاد شرکت دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان یادآورشد: هم اکنون بسیج پس از دلاورمردیها در دوران دفاع مقدس در عرصه های سازندگی و علمی نقش آفرینند و نخبه های بسیجی در عرصه های علمی حضوری پر رنگ دارند.