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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

97 عنوان برنامه در هفته بسیج در استان گیلان اجرا می شود

97 عنوان برنامه در هفته بسیج در استان گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه قدس گیلان از اجرای 97 عنوان برنامه در هفته بسیج در این استان خبر داد.

سردارهامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره کارمندان و کارگران بسیجی، تجلیل از نخبگان بسیجی، دیداربا خانواده های شهدا و ... از عمده ترین برنامه این هفته است.

وی همچنین با اعلام اینکه بسیج نهادی مردمی، مولود انقلاب و از جنس تفکر انقلابی سپاه است عنوان کرد: این نهاد با دستور امام راحل در سال 58 تشکیل شد.

سردار محمدی ادامه داد: شکل گیری بسیج بر مبنای اعتقادات مردمی بوده و بسیجیان به طور خالصانه و داوطلبانه در این نهاد شرکت دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان یادآورشد: هم اکنون بسیج پس از دلاورمردیها در دوران دفاع مقدس در عرصه های سازندگی و علمی نقش آفرینند و نخبه های بسیجی در عرصه های علمی حضوری پر رنگ دارند.

کد مطلب 783663

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