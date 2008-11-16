محمد جعفر ملکوتی که در هفتمین دوره معرفی "چهره‌های ماندگار" به عنوان چهره ماندگار خاکشناسی معرفی شد در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از رشد تولید مقاله در کشور در سالهای اخیر اضافه کرد: متأسفانه مسئولان اجرایی اهمیتی به تحقیقات و دستاوردهای تحقیقات نمی دهند و دستاوردهای علمی مان که بخاطر آنها نشان لیاقت و جایزه گرفته ایم، تعطیل مانده اند.

وی در عین اینکه تعداد مقالات را تنها معیار ارزشیابی محققان ندانست، یادآور شد: اسم بنده در یک هزار و 500 مقاله و نشریه و کتاب علمی وجود دارد که توسط خودم یا با همکاری دانشجویان و همکارانم تهیه شده اند اما تولید مقاله کافی نیست بلکه علم باید به جامعه برسد یعنی علم باید کاربردی شود اما متأسفانه در جامعه ما علم فقط در مقاله ها و کتابخانه ها می رود.

این چهره ماندگار کشورمان افزود: بزرگترین مشکل کشورمان فاصله ای است که میان محقق و عرصه اجرا وجود دارد یعنی مسئولان اجرایی اهمیتی به نتیجه تحقیقات نمی دهند و اگر حرفی هم بزنی فوری بهانه ای می آورند. ما می توانیم و هر کاری را که خواسته ایم، توانسته ایم. مومن کسی است که به "ما می توانیم" معتقد باشد.

محمد جعفر ملکوتی تأکید کرد: دیواری که بین مسئولان و محققان وجود دارد - که متأسفانه به عناوین مختلف سیاسی اش می کنند - باید برداشته شود و نتیجه تحقیقاتی که قابل اجرا است و بهبود کیفیت خدمات و سلامت جامعه را فراهم می کند، اهمیت دهند و قدمهای اساسی تری برای مردم شریف ایران برداشته شود. این قدمها باید در عمل باشد و نه در حرف، این در حالی است که الآن فقط حرف می زنند و عمل نمی کنند.