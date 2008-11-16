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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

مدرسه سوخته "قلعه جق" تعمیر شد

مدرسه سوخته "قلعه جق" تعمیر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: دبستان سوخته روستای "قلعه جق" که چهارشنبه گذشته در آتش سوخت، تعمیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حبیب الله یاوری صبح امروز با بیان اینکه دانش آموزان این مدرسه از امروز ظهر به کلاس درس می روند، افزود: صبح  چهارشنبه گذشته به دلیل جمع شدن نفت در مخزن یکی از بخاری ها، مدرسه روستای قلعه جق گرفتار آتش شد و به دلیل گسترش آن این مدرسه تعطیل شد.

وی گفت: تمام فضای آموزشی این مدرسه پیش ساخته که دارای پنج کلاس، یک دفتر و دو انبار بود در آتش سوخت و خوشبختانه به هیچ یک از دانش آموزان آسیبی نرسید.

وی اظهار داشت: تعمیر و نقاشی دیوارها و بخشی از سقف مدرسه که دچار حریق شده بود از همان روز حادثه آغاز شد و امروز دانش آموزان نوبت ظهر می توانند به مدرسه بروند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بجنورد، با اشاره به اینکه استفاده از بخاری های لیزری و بدون دودکش در مناطق کوهستانی پاسخگوی نیاز نیست، گفت: تمامی معلمان و مدیران در خصوص استفاده از بخاری های کاربراتوری توجیه شده اند.

وی افزود: در حال حاضر اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس خراسان شمالی نسبت به نصب سیستم حرارتی مرکزی در 25 مدرسه شهرستان اقدام و این کار را از مدارس شبانه روزی و مدارس بزرگ آغاز کرده است.

وی گفت:  اگرتمامی مدارس به سیستم حرارتی مرکزی استاندارد مجهز شوند، چنین حوادثی دیگر رخ نخواهد داد.

مدرسه روستای "قلعه جق" 180 دانش آموز دارد.

کد مطلب 783672

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