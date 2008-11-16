25 درصد ظرفیت حج تمتع قرعه کشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش فرصت تشرف ثبت نام کنندگان حج تمتع از سال آینده 25 درصد سهمیه سال آینده از طریق قرعه کشی تعیین می شود.

حجت الاسلام محمدی ری شهری افزود: بیش از 100 برنامه فرهنگی برای ارتقای ظرفیتهای فرهنگی حج امسال پیش بینی کردیم که تشکیل شوراهای تخصصی در حوزه های بین الملل، آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات با حضور کارشناسان حج، فضلای حوزه های عملیه و استادان دانشگاه، تشکیل بانک پژوهشگران و نیز تدوین دایره المعارف بزرگ حج از جمله آنهاست.

سرپرست حجاج ایرانی درباره ورود بخش خصوصی به حج عمره و ایجاد رقابت در این زمینه افزود: بر اساس نظر مقام معظم رهبری حج عمره به صورت متمرکز اداره می شود و از آنجا که مبالغ دریافتی از ثبت نام کنندگان به قیمت تمام شده محاسبه می شود و سازمان حج و زیارت از این موضوع هیچ منفعتی نمی برد قطعا ورود دیگران به این حوزه موجب افزایش قیمتها خواهد شد.