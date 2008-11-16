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۲۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۳

شور حج / 74

25 درصد ظرفیت حج تمتع قرعه کشی می شود

25 درصد ظرفیت حج تمتع قرعه کشی می شود

25 درصد ظرفیت سهمیه سالانه حج تمتع از سال آینده قرعه کشی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش فرصت تشرف ثبت نام کنندگان حج تمتع از سال آینده 25 درصد سهمیه سال آینده از طریق قرعه کشی تعیین می شود.

حجت الاسلام محمدی ری شهری افزود: بیش از 100 برنامه فرهنگی برای ارتقای ظرفیتهای فرهنگی حج امسال پیش بینی کردیم که تشکیل شوراهای تخصصی در حوزه های بین الملل، آموزش، پژوهش و فناوری اطلاعات با حضور کارشناسان حج، فضلای حوزه های عملیه و استادان دانشگاه، تشکیل بانک پژوهشگران و نیز تدوین دایره المعارف بزرگ حج از جمله آنهاست.

سرپرست حجاج ایرانی درباره ورود بخش خصوصی به حج عمره و ایجاد رقابت در این زمینه افزود: بر اساس نظر مقام معظم رهبری حج عمره به صورت متمرکز اداره می شود و از آنجا که مبالغ دریافتی از ثبت نام کنندگان به قیمت تمام شده محاسبه می شود و سازمان حج و زیارت از این موضوع هیچ منفعتی نمی برد قطعا ورود دیگران به این حوزه موجب افزایش قیمتها خواهد شد.

 

کد مطلب 783675

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